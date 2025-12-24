Дорожники Новосибирска вывезли 42 тысячи кубометров снега за сутки

Работы по зимней уборке Новосибирска продолжаются с высоким уровнем интенсивности. По данным городских служб, за минувшие сутки с улиц и дорог было вывезено рекордные три тысячи самосвалов снега. Общий объём удалённых с помощью роторной техники снежных масс составил около 42 тысяч кубометров.
Дорожники сконцентрировались не только на магистралях, но и на точечной очистке социально значимых объектов. Были приведены в порядок сотни парковок, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестничных сходов. Также от снега очищены дорожные знаки, катафоты и два городских сквера.
Общая протяжённость подметённых тротуаров и проезжих частей превысила две тысячи километров. Для обеспечения безопасности на 675 километрах дорог была проведена обработка противогололёдными материалами, на что потребовалось почти 680 тонн реагентов. Параллельно выполнено грейдирование на 394 километрах улично-дорожной сети.
Работы ведутся в круглосуточном режиме. На ликвидацию последствий снегопадов за сутки было задействовано 718 единиц специализированной техники, работавшей в две смены, и 320 дворников.
«Работы продолжаются в первую смену, улицы убирают 316 машин спецтехники. Её можно увидеть на улицах: Гоголя, Ольги Жилиной, Ленина, Фабричной, Владимировской, Железнодорожной, Жуковского, Дуси Ковальчук, Титова, Троллейной, Станционной, Немировича-Данченко, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Вересаева, Первомайской, Ученической, Тюленина, Есенина, Гоголя, Высоцкого, Восход, Арбузова, Часовой, на Красном проспекте, Бердском шоссе и других», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.