Дорожники Новосибирска вывезли 42 тысячи кубометров снега за сутки

Дорожники сконцентрировались не только на магистралях, но и на точечной очистке социально значимых объектов. Были приведены в порядок сотни парковок, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестничных сходов. Также от снега очищены дорожные знаки, катафоты и два городских сквера.