Ученые рассказали, когда в России будет следующее суперлуние

Фаза полнолуния произойдет в 4:30 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 24 декабря в 11:31 мск. Разница между этими событиями составит 7 часов 1 минуту. Довольно близкое совпадение полнолуния со сближением Луны с Землей ожидается и 24 ноября 2026 года, но в этот день разница между событиями составит уже почти 30 часов.