В Приморье приговорили мужчину, напавшего на соседей с огнемётом и гарпуном

Напомним, в ноябре 2024 года суд в Архангельске приговорил жителя Мурманска к 24 годам и восьми месяцам заключения за попытку убийства депутата и еще пяти человек. Мужчина выстрелил из огнемёта в окно офисного здания, где должны были находиться потерпевшие, однако в это время их не оказалось на рабочих местах. Фигуранту расследования предъявили обвинение по статье об организации покушения на убийство более двух лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).