В Приморье приговорили мужчину, напавшего на соседей с огнемётом и гарпуном

Суд во Владивостоке вынес приговор местному жителю, который напал на соседей с гарпуном и самодельным огнемётом, сообщила прокуратура Приморского края.
67-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).
«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима», — уточнило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.
Согласно материалам уголовного дела, нападение было совершено в июне 2023 года в одном из садоводческих товариществ в Советском районе Владивостока. Между мужчиной и его соседями произошёл бытовой конфликт.
Во время ссоры он использовал самодельное зажигательное устройство. Другой мужчина, который пытался остановить нападавшего, получил обширные термические ожоги. Их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Подсудимый также взял ружьё для подводной охоты и выстрелил им в шею женщины. В прокуратуре отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.
