В Новосибирской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Специалисты напоминают, что при первых признаках простуды или гриппа нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Только квалифицированный специалист может поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение. Также важно оставаться дома до полного выздоровления, избегать посещения общественных мест и не выходить на работу или учёбу, чтобы не распространять инфекцию.