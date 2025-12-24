В Новосибирской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость сезонными инфекциями в Новосибирской области продолжает снижаться. По данным за период с 15 по 21 декабря, общее количество случаев ОРВИ уменьшилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, а случаи заболевания гриппом снизились на 16,2%. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
В настоящее время в регионе преобладают вирусы гриппа типа А (нетипированные), которые составляют 94,5% всех выявленных штаммов. В меньших количествах фиксируются вирусы гриппа А (H3N2) и гриппа В — 1,3% и 4,2% соответственно. Эксперты подтверждают, что вакцинация остаётся эффективным методом защиты от циркулирующих штаммов вирусов.
Специалисты напоминают, что при первых признаках простуды или гриппа нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Только квалифицированный специалист может поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение. Также важно оставаться дома до полного выздоровления, избегать посещения общественных мест и не выходить на работу или учёбу, чтобы не распространять инфекцию.