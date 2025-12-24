Ричмонд
Медицинские учреждения Приморья будут работать в новогодние праздники

Экстренную медицинскую помощь жителям Приморья в праздничные дни будут оказывать в круглосуточном режиме служба скорой медицинской помощи, травматологические пункты, дежурные больницы, родильные дома.

Источник: РИА "Новости"

Вызов скорой помощи с мобильного телефона — 103 или 112, напоминает пресс-служба краевого минздрава.

В случае травмы круглосуточно можно самостоятельно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 по адресу: улица Русская, 57 («Тысячекоечная»). Телефон отделения: 8 (423) 232−63−46.

Травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по адресам:

— улица Уткинская, 7, телефон: 8 (423) 240−03−86;

— улица Черемуховая, 32, телефон: 8 (423) 263−02−25;

— улица Давыдова, 3, телефон: 8 (423) 239−20−14.

Поликлиники будут работать с усилением дежурных служб по следующему графику:

— 29 и 30 декабря 2025 года, 12 января 2026 года — с 08.00 до 20.00;

— 2, 5, 8 и 9 января 2026 года — с 08.00 до 18.00;

— 6 января 2026 года — с 08.00 до 15.00.

Дни только неотложного приема (плановый прием не проводится):

— 31 декабря 2025 года, 3 и 10 января 2026 года — прием вызовов на дом — с 07.30 до 14.00, оказание медицинской помощи — с 07.30 до 16.00.

Выходные дни в поликлиниках края: 1, 4, 7, 11 января 2026 года.

Всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.

Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в краевой стоматологической поликлинике (город Владивосток, улица Уборевича, 14), телефон: 8 (423) 222−86−17.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 55 («Больница рыбаков») круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232−55−77.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100-летия Владивостока, 161. Телефоны медучреждения: 8 (423) 231−49−81, 231−59−26.