Медицинские учреждения Приморья будут работать в новогодние праздники

Вызов скорой помощи с мобильного телефона — 103 или 112, напоминает пресс-служба краевого минздрава.
В случае травмы круглосуточно можно самостоятельно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 по адресу: улица Русская, 57 («Тысячекоечная»). Телефон отделения:
Травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по адресам:
— улица Уткинская, 7, телефон:
— улица Черемуховая, 32, телефон:
— улица Давыдова, 3, телефон:
Поликлиники будут работать с усилением дежурных служб по следующему графику:
— 29 и 30 декабря 2025 года, 12 января 2026 года — с 08.00 до 20.00;
— 2, 5, 8 и 9 января 2026 года — с 08.00 до 18.00;
— 6 января 2026 года — с 08.00 до 15.00.
Дни только неотложного приема (плановый прием не проводится):
— 31 декабря 2025 года, 3 и 10 января 2026 года — прием вызовов на дом — с 07.30 до 14.00, оказание медицинской помощи — с 07.30 до 16.00.
Выходные дни в поликлиниках края: 1, 4, 7, 11 января 2026 года.
Всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.
Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в краевой стоматологической поликлинике (город Владивосток, улица Уборевича, 14), телефон:
При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 55 («Больница рыбаков») круглосуточно. Телефон отделения:
Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100-летия Владивостока, 161. Телефоны медучреждения: