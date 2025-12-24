Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд РФ заявил о нарушении прав Лурье нижестоящими инстанциями

Нижестоящии инстанции, отказавшие в компенсации покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье, существенно нарушили ее права. Об этом в среду, 24 декабря, заявили в Верховном суде России.

Нижестоящии инстанции, отказавшие в компенсации покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье, существенно нарушили ее права. Об этом в среду, 24 декабря, заявили в Верховном суде России.

— Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье, — цитирует решение суда ТАСС.

Судьи в ходе рассмотрения дела не учли статью Гражданского кодекса, подразумевающую применение двусторонней реструции при признании сделки недействительной.

Адвокат Нина Еременко, в свою очередь, считает, что Мосгорсуд может встать на сторону певицы Долиной в рамках дела о выселении из квартиры в Хамовниках. По делу была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников утверждал, что решение о выселении артистки Долиной из квартиры в Хамовниках стоит ожидать в ближайшие три месяца.

Верховный суд встал на сторону Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры артистки. Как решение повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».