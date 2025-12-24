Верховный суд РФ заявил о нарушении прав Лурье нижестоящими инстанциями

Нижестоящии инстанции, отказавшие в компенсации покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье, существенно нарушили ее права. Об этом в среду, 24 декабря, заявили в Верховном суде России.
— Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье, — цитирует решение суда ТАСС.
Судьи в ходе рассмотрения дела не учли статью Гражданского кодекса, подразумевающую применение двусторонней реструции при признании сделки недействительной.
Адвокат Нина Еременко, в свою очередь, считает, что Мосгорсуд может встать на сторону певицы Долиной в рамках дела о выселении из квартиры в Хамовниках. По делу была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников утверждал, что решение о выселении артистки Долиной из квартиры в Хамовниках стоит ожидать в ближайшие три месяца.
Верховный суд встал на сторону Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры артистки. Как решение повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».