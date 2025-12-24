Ричмонд
Из-за непогоды перекрыли трассу Уфа — Инзер — Белорецк

На дороге Уфа — Инзер — Белорецк из-за непогоды ограничили движение.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил об ограничении движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет действует в период с 06:30 до 14:00 сегодняшнего дня.

Ограничение касается участка с 64 по 204 километр, проходящего по территории Архангельского и Белорецкого районов. Причина введения меры — сложные погодные условия: сильный снегопад, метель, гололед и значительное ухудшение видимости на трассе.

