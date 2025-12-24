Проекты школ в омском Серебряном береге и в поселке Иртыш прошли госэкспертизу

Вчера, 23 декабря, проект уже давно строящейся школы в микрорайоне Омска Серебряный берег наконец-то получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена в Едином госреестре заключений.
Положительное заключение на проектно-сметную документацию выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области», в числе проектировщиков указано омское ООО «Сибирская проектная компания». Застройщик — городское БУ «Управление капитального строительства».
Также госэкспертизу прошел проект строительства Иртышской средней общеобразовательной школы в Черлакском районе.
Напомним, школа в Серебряном береге строится с 2022 года. Первым подрядчиком выступало ООО «Капитал Развитие». Однако компания не выполнила обязательства и летом 2024 года подряд был передан ингушскому ООО «Русстрой».
Ранее «КП Омск» сообщала, что последняя отрицательная попытка получить положительное заключение госэкспертизы на этот объект была предпринята в ноябре этого года.