Проекты школ в омском Серебряном береге и в поселке Иртыш прошли госэкспертизу

Между тем строительство школы в Серебряном береге уже во всю ведется.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 декабря, проект уже давно строящейся школы в микрорайоне Омска Серебряный берег наконец-то получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена в Едином госреестре заключений.

Положительное заключение на проектно-сметную документацию выдало автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области», в числе проектировщиков указано омское ООО «Сибирская проектная компания». Застройщик — городское БУ «Управление капитального строительства».

Также госэкспертизу прошел проект строительства Иртышской средней общеобразовательной школы в Черлакском районе.

Напомним, школа в Серебряном береге строится с 2022 года. Первым подрядчиком выступало ООО «Капитал Развитие». Однако компания не выполнила обязательства и летом 2024 года подряд был передан ингушскому ООО «Русстрой».

Ранее «КП Омск» сообщала, что последняя отрицательная попытка получить положительное заключение госэкспертизы на этот объект была предпринята в ноябре этого года.