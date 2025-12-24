Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бастион пал»: Захарова иронично прокомментировала регистрацию Собчак в MAX

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 23 декабря, иронично прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в национальном мессенджере MAX.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 23 декабря, иронично прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в национальном мессенджере MAX.

— А, ну все, последний бастион пал, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram является не только мессенджером, но и социальной сетью, где представлены каналы, в которые «вложены большие средства и силы».

В свою очередь представители мессенджера WhatsApp* заявили, что замедление его работы на территории России затронет более 100 миллионов человек. Они выразили желание биться за российскую аудиторию.

В Кремле сообщили, что замедление работы иностранных мессенджеров привело к снижению числа кибермошенничеств в России. Днем ранее Роскомнадзор подтвердил замедление мессенджера WhatsApp* и пригрозил его полной блокировкой.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше