«Бастион пал»: Захарова иронично прокомментировала регистрацию Собчак в MAX

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 23 декабря, иронично прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в национальном мессенджере MAX.
— А, ну все, последний бастион пал, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram является не только мессенджером, но и социальной сетью, где представлены каналы, в которые «вложены большие средства и силы».
В свою очередь представители мессенджера WhatsApp* заявили, что замедление его работы на территории России затронет более 100 миллионов человек. Они выразили желание биться за российскую аудиторию.
В Кремле сообщили, что замедление работы иностранных мессенджеров привело к снижению числа кибермошенничеств в России. Днем ранее Роскомнадзор подтвердил замедление мессенджера WhatsApp* и пригрозил его полной блокировкой.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.