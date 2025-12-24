Ричмонд
Озвучена история «перерождения» омского алиментщика после службы в зоне СВО

В среду, 24 декабря 2025 года, в пресс-службе ГУФССП России по Омской области поведали о некогда «злостном алиментщике», которому, как предполагается, изменили решение о заключении контракта с Минобороны на прохождение службы в зоне СВО.

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

Озвучено, что 51-летний житель региона стал фигурантом ряда исполнительных производств, предполагающих взыскание неуплаченных алиментов на содержание двух детей.

«После срочной службы в армии занимался предпринимательской деятельностью — владел несколькими автомобилями и осуществлял пассажирские перевозки. Однако вскоре бизнес стал приносить малый доход, и омич обанкротился. Вместо того, чтобы искать пути решения финансовых проблем и обеспечивать детей, мужчина выбрал путь социального безразличия и алкоголизма», — заявили в региональной службе судебных приставов.

Поясняется, что решение заключить контракт с Минобороны омич принял после встречи с приставом, разъяснившим ему о перспективах уголовной ответственности в связи с неуплатой алиментов.

По сведениям ГУФССП по Омской области, омич получил ранение, однако может продолжить службу уже в ином статусе. Вместе с тем, гражданину удалось «перезагрузить» отношения со своими детьми — заявляется, что он участвует в жизни наследников не только материально, но и активен в воспитательном процессе.