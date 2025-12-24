Озвучена история «перерождения» омского алиментщика после службы в зоне СВО

Озвучено, что 51-летний житель региона стал фигурантом ряда исполнительных производств, предполагающих взыскание неуплаченных алиментов на содержание двух детей.
«После срочной службы в армии занимался предпринимательской деятельностью — владел несколькими автомобилями и осуществлял пассажирские перевозки. Однако вскоре бизнес стал приносить малый доход, и омич обанкротился. Вместо того, чтобы искать пути решения финансовых проблем и обеспечивать детей, мужчина выбрал путь социального безразличия и алкоголизма», — заявили в региональной службе судебных приставов.
Поясняется, что решение заключить контракт с Минобороны омич принял после встречи с приставом, разъяснившим ему о перспективах уголовной ответственности в связи с неуплатой алиментов.
По сведениям ГУФССП по Омской области, омич получил ранение, однако может продолжить службу уже в ином статусе. Вместе с тем, гражданину удалось «перезагрузить» отношения со своими детьми — заявляется, что он участвует в жизни наследников не только материально, но и активен в воспитательном процессе.