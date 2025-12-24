Путин наградил руководителей новосибирских колледжей за заслуги перед Отечеством

В Новосибирске два руководителя колледжей получили государственные награды за работу в сфере образования.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ от 10 декабря 2025 года № 919, согласно которому шесть работников сферы образования из четырех регионов страны, включая Новосибирскую область, удостоены государственных наград», — сообщает Министерство образования Новосибирской области.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Михаилу Романченко, директору Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки, и Галине Талюкиной, директору Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина.
Награды присуждены за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Всего по Указу государственные награды получили шесть работников сферы образования из четырёх регионов страны, включая Новосибирскую область.