Челябинец, устроивший дебош на утреннике в детсаду, привлечен к ответственности

Челябинец, устроивший истерику на утреннике в детсаду, привлечен к административной ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции “Курчатовский”. В отношении 35-летнего местного жителя составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Вину дебошир признает, в содеянном раскаивается.
Все произошло 22 декабря. Видео инцидента расходится в соцсетях. Место действия — детский сад в Курчатовском районе. На кадрах — разгневанный отец громко кричит, нецензурно выражается в присутствии других родителей и детей из-за того, что его сыну Дед Мороз не вручил подарок.
Позже выяснилось, что подарки были закуплены для всех детей, но во время их перевозки представительница родительского комитета случайно оставила один в автомобиле. Воспитатели подарки не пересчитали.
Отметим, что выпавший подарок был вручен позже. После резонанса прокуратура начала проверку, будет дана оценка действиям мужчины, нарушившего общественный порядок в присутствии несовершеннолетних и оскорблявшего родителей и сотрудников дошкольного учреждения.