Министра природных ресурсов Приморья оштрафовали за бездействие при загрязнении реки

К административной ответственности привлечен министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморья, не обеспечивший контроль над действиями своего ведомства, которое проигнорировало нарушения промышленного предприятия, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
«По результатам проверки, проведенной министерством, деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляющего сброс сточных вод без очистки на рельеф почвы, установлены нарушения водного законодательства и законодательства об охране окружающей среды», — говорится в сообщении.
Решение о привлечении министра к ответственности было вынесено постановлением заместителя Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Министерство провело проверку и зафиксировало нарушения, однако после оформления акта никаких мер не предприняло.
Как установила прокуратура, контролируемому лицу не было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда охраняемым законом ценностям. Это и стало формальным основанием для привлечения главы ведомства к ответственности по части 4 статьи 19.6.1 КоАП РФ (неисполнение обязанности по выдаче предписания после проверки).
Напомним, что недавно природоохранная прокуратура Владивостока направила иск в суд, требуя заставить власти Находкинского городского округа устранить нарушения, ведущие к загрязнению озера Соленое сточными водами.