Министра природных ресурсов Приморья оштрафовали за бездействие при загрязнении реки

Как установила прокуратура, контролируемому лицу не было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда охраняемым законом ценностям. Это и стало формальным основанием для привлечения главы ведомства к ответственности по части 4 статьи 19.6.1 КоАП РФ (неисполнение обязанности по выдаче предписания после проверки).