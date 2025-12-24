Были нарушены нормы права: ВС указал на ошибку нижестоящих судов в резонансном споре Лурье и Долиной

Этот принцип, закреплённый Гражданским кодексом, предполагает, что при признании сделки недействительной каждая сторона должна получить назад то, что она предоставила по договору. То есть, если одна сторона получает обратно проданное имущество, то другая — уплаченные за него деньги. ВС указал, что нижестоящие инстанции неправомерно проигноорировали это обязательное требование закона при удовлетворении иска Долиной.