Были нарушены нормы права: ВС указал на ошибку нижестоящих судов в резонансном споре Лурье и Долиной

Верховный суд Российской Федерации признал, что суды нижестоящих инстанций грубо нарушили права гражданки Полины Лурье, отобрав у неё квартиру по иску певицы Ларисы Долиной и не выплатив за неё компенсацию. С текстом решения, принятого ещё 16 декабря, ознакомилось агентство ТАСС.
Верховный суд констатировал, что при рассмотрении дела были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье. В своём вердикте суд подчеркнул: даже при наличии всех формальных условий для оспаривания сделки по продаже квартиры как заключённой под влиянием заблуждения, суды обязаны были применить принцип двусторонней реституции.
Этот принцип, закреплённый Гражданским кодексом, предполагает, что при признании сделки недействительной каждая сторона должна получить назад то, что она предоставила по договору. То есть, если одна сторона получает обратно проданное имущество, то другая — уплаченные за него деньги. ВС указал, что нижестоящие инстанции неправомерно проигноорировали это обязательное требование закона при удовлетворении иска Долиной.
Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов.
Тем временем певица впервые прокомментировала скандал с квартирой, которую сначала продала, а потом по суду вернула себе обратно. Вот только исповедь артистки в прайм-тайм в эфире Первого канала обернулась новым скандалом.
В рамках рассмотрения дела о мошенничестве с недвижимостью Долиной суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы. Певица находилась в состоянии психического расстройства в момент совершения сделки.
В решении Верховного суда указано, что злоумышленники смогли убедить Долину продать квартиру, воспользовавшись особенностями ее образа мышления и личностными чертами. А помощник Долиной подтвердил суду, что певица называла продажу квартиры фиктивной.
На фоне скандала с квартирой Долиной в Госдуме призвали разработать меры против аферистов на рынке недвижимости. Певицу даже пригласили на круглый стол, посвященный защите граждан при покупке жилья на вторичном рынке.