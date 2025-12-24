Семьям участников СВО из Иркутска вице-мэр вручил ордена Мужества

Семьям участников специальной военной операции из Иркутска вручили ордена Мужества. Посмертно награждены за самоотверженность при исполнении воинского долга: Илья Лукьяненко, Никита Еропов, Антон Закожурников, Никита Зоркальцев, Максим Галицкий, Александр Ковальчук, Иван Коротков, Иван Ботвинко, Евгений Герасимов, Григорий Головко и Александр Лесков.
— Сегодня наши земляки на фронте проявляют мужество и отвагу. Они приняли решение отстаивать наше право на будущее, дать своему родному городу и семьям уверенность в завтрашнем дне. И те, кто погиб, никогда не будут забыты, — сказал вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.
Алексей Сорокин и Евгений Герасимов посмертно награждены медалями «За отвагу». Евгений Герасимов также получил медаль «Участнику специальной военной операции». Никита Зоркальцев удостоен наградами «За освобождение Авдеевки».