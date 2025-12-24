Семьям участников СВО из Иркутска вице-мэр вручил ордена Мужества

— Сегодня наши земляки на фронте проявляют мужество и отвагу. Они приняли решение отстаивать наше право на будущее, дать своему родному городу и семьям уверенность в завтрашнем дне. И те, кто погиб, никогда не будут забыты, — сказал вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.