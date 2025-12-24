В Приморье задержали водителя, устроившего опасный дрифт на Subaru Forester

Это произошло на улице 50 лет Октября. В дежурную часть местного ОМВД поступило сообщение от очевидцев, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Им удалось быстро найти и задержать водителя, которым оказался 29-летний житель Уссурийска. Проверка показала, что молодой человек допустил целый ряд серьезных нарушений: оставил место ДТП, участником которого стал, управлял автомобилем без действующего полиса ОСАГО, повредил дорожное сооружение, создав угрозу безопасности, эксплуатировал транспортное средство с неисправностями, при которых его использование запрещено, двигался по пешеходной площади в нарушение ПДД.