В Приморье задержали водителя, устроившего опасный дрифт на Subaru Forester

В Чугуевке Приморского края полиция задержала автомобилиста, который устроил опасное представление на центральной площади. Нарушитель на Subaru Forester выполнял агрессивные маневры («дрифт»), в результате чего повредил металлическое леерное ограждение.
Это произошло на улице 50 лет Октября. В дежурную часть местного ОМВД поступило сообщение от очевидцев, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Им удалось быстро найти и задержать водителя, которым оказался 29-летний житель Уссурийска. Проверка показала, что молодой человек допустил целый ряд серьезных нарушений: оставил место ДТП, участником которого стал, управлял автомобилем без действующего полиса ОСАГО, повредил дорожное сооружение, создав угрозу безопасности, эксплуатировал транспортное средство с неисправностями, при которых его использование запрещено, двигался по пешеходной площади в нарушение ПДД.
В отношении водителя составлено сразу пять административных протоколов. Он привлечен к ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ. Нарушителю грозят крупные штрафы и лишение права управления транспортным средством.