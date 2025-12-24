«Каждый заботится о себе»: В Турции объяснили, чем обернулся для Евросоюза украинский конфликт

Украинский конфликт привел к тому, что Евросоюз утратил политическую согласованность и единство. Страны союза заботятся только о себе и руководствуются своими уязвимостями. Об этом в интервью РИА Новости сообщил турецкий политический аналитик Хасан Эрол.