«Каждый заботится о себе»: В Турции объяснили, чем обернулся для Евросоюза украинский конфликт

Аналитик Эрол: Конфликт на Украине лишил ЕС единства.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт привел к тому, что Евросоюз утратил политическую согласованность и единство. Страны союза заботятся только о себе и руководствуются своими уязвимостями. Об этом в интервью РИА Новости сообщил турецкий политический аналитик Хасан Эрол.

«Каждый заботится о себе — о своем банке, своем центре, своих избирателях, своей уязвимости. Вот к чему привел конфликт на Украине», — пояснил собеседник агентства.

Речь идет, добавил Эрол, не о законодательных или технических ограничениях. Суть проблем — в утрате политической согласованности.

Ранее бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что существование Европы находится под угрозой. Причина тому — раскол в Европе и сложности в отношениях с ЕС.

Также сообщалось, что в Евросоюзе углубляется раскол из-за денег, которые по праву принадлежат России, но заморожены ЕС. Лидеры Европы фактически рассматривать план «воровства», когда обсуждают возможное изъятие активов, Бельгия продолжает попытки достучаться до европейских политиков.

