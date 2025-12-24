Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата

РИА Новости: мошенники крадут данные, якобы оформляя пропуск в военкомат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мошенники начали похищать персональные данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками военкоматов и убеждают в необходимости посетить военкомат, чтобы оцифровать личные данные.

После этого граждан убеждают, что территория военкомата — режимный объект, поэтому для прохода необходимы повестка или пропуск. При этом мошенники заявляют, что не могут выслать повестку, из-за чего необходимо оформить пропуск.

Злоумышленники уверяют, что для пропуска нужны персональные данные, а запросить их в архиве якобы не представляется возможным. Таким образом мошенники убеждают граждан назвать свои паспортные данные.