Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мошенники начали похищать персональные данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По информации ведомства, мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками военкоматов и убеждают в необходимости посетить военкомат, чтобы оцифровать личные данные.
После этого граждан убеждают, что территория военкомата — режимный объект, поэтому для прохода необходимы повестка или пропуск. При этом мошенники заявляют, что не могут выслать повестку, из-за чего необходимо оформить пропуск.
Злоумышленники уверяют, что для пропуска нужны персональные данные, а запросить их в архиве якобы не представляется возможным. Таким образом мошенники убеждают граждан назвать свои паспортные данные.