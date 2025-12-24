Суд арестовал почти 12 млрд рублей на счетах Чубайса: что произошло

В обосновании своего решения суд указал, что ответчики, по мнению истца, не заинтересованы в сохранении имущества на территории России. У «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы могут быть быстро выведены за границу после получения исковых материалов. Учитывая сумму требований, сложность фактических обстоятельств и большой объем доказательств, судебный процесс обещает быть долгим. За это время, как отметил суд, у ответчиков была бы возможность распорядиться своими средствами в ущерб интересам госкорпорации, что и стало причиной для применения обеспечительной меры.