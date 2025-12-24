Суд арестовал почти 12 млрд рублей на счетах Чубайса: что произошло

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство госкорпорации «Роснано» и наложил обеспечительный арест на денежные средства её бывших руководителей. Согласно тексту судебного решения, с которым ознакомилось агентство ТАСС, под ограничения попали счета экс-главы компании Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей.
Арестованы также средства других фигурантов дела. В частности, суд заблокировал более 8 млрд рублей на счетах бывшего министра экономики Якова Уринсона и почти 6 млрд рублей у экс-исполнительного директора управляющей компании «Роснано» Бориса Подольского. Всего по иску привлечены 13 ответчиков, так или иначе связанных с деятельностью корпорации, и арест наложен на счета каждого из них.
В обосновании своего решения суд указал, что ответчики, по мнению истца, не заинтересованы в сохранении имущества на территории России. У «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы могут быть быстро выведены за границу после получения исковых материалов. Учитывая сумму требований, сложность фактических обстоятельств и большой объем доказательств, судебный процесс обещает быть долгим. За это время, как отметил суд, у ответчиков была бы возможность распорядиться своими средствами в ущерб интересам госкорпорации, что и стало причиной для применения обеспечительной меры.
Иск, в рамках которого был наложен арест, был подан «Роснано» 12 декабря. Компания требует взыскать 11,9 млрд рублей убытков с бывших руководителей по инвестиционному проекту Crocus, целью которого было создание в России производства магниторезистивной памяти (MRA).
Как писал сайт KP.RU, 27 марта суд арестовал имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2017 году исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансовым вопросам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложения и отчетности финансового подразделения Марина Касенкова предоставили недостоверные данные в финансовом отчете Роснано, что в свою очередь привело к обману государства.
Прежде Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании «Крокус Наноэлектроника» Алексея Кушнарева по обвинению в растрате 7,5 млрд рублей.