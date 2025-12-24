Приморье строит нового жилья больше всех на Дальнем Востоке

Ввод нового жилья на Дальнем Востоке за 11 месяцев 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2,4% и составил 4,1 млн кв. метров, следует из аналитики ФАНУ «Востокгосплан». По объемам строительства лидирует Приморский край, где с начала года введено в эксплуатацию 1,3 млн «квадратов» (650 тысяч в многоквартирных домах и 670 тысяч в индивидуальных). Темпы прироста впечатляют — плюс 20,6% к прошлому году, сообщает ИА PrimaMedia.