Приморье строит нового жилья больше всех на Дальнем Востоке

Ввод нового жилья на Дальнем Востоке за 11 месяцев 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2,4% и составил 4,1 млн кв. метров, следует из аналитики ФАНУ «Востокгосплан». По объемам строительства лидирует Приморский край, где с начала года введено в эксплуатацию 1,3 млн «квадратов» (650 тысяч в многоквартирных домах и 670 тысяч в индивидуальных). Темпы прироста впечатляют — плюс 20,6% к прошлому году, сообщает ИА PrimaMedia.
Для сравнения, в Якутии ввод жилья составил 723 тысяч квадратов, в Хабаровском крае — 488 тысяч, на Сахалине — 254 тысячи.
Ввод жилых помещений в ДФО уже на 12% превысил плановые показатели, установленные федеральным проектом «Жилье» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни») на 2025 год.
По данным «Востокгосплана», достижение целевых значений федерального проекта обеспечено во всех регионах, кроме Сахалинской области, где выполнено лишь 64% плана.
В то же время в Чукотском АО план превышен в 5,4 раза, в Магаданской области и Бурятии — в 1,7 раза, в Камчатском крае — в 1,5 раза, в Забайкальском, Хабаровском краях и Еврейской автономной области — в 1,4 раза, в Амурской области — на 20%.
В Приморье и Якутии прирост относительно скромный — 0,3% и 4,7% соответственно.
Аналитики «Востокгосплана» отмечают, что относительная стабильность рынка строительства многоквартирных домов на дальнем Востоке поддерживается многими факторами, в том числе низкой обеспеченностью населения жильем. В 2024 году в ДФО было в наличии 26 «квадратов» на человека, в целом по РФ — 29 «квадратов». В общем, есть для кого строить даже с учетом непрекращающегося оттока населения.
А вот утверждение аналитиков о более высокой доступности жилья для дальневосточников является весьма спорным.
«В 2024 году доход 50% семей, живущих в ДФО, позволял приобрести квартиру площадью 54 кв. м при доле ипотечного платежа в доходах не более 35% (в РФ — 41% семей имеет такой уровень дохода), и доля таких семей на Дальнем Востоке растет (за 9 месяцев 2025 года показатель в ДФО — 56%)», — отмечают в «Востокгосплане».
Получается, каждый второй работающий дальневосточник может смело замахиваться на приличную квартиру по ипотечной программе. Увы, но практика показывает, что даже с доступом к льготной ипотеке обзавестись нормальным жильем достаточно сложно.