В Кургане два микрорайона Заозерного остались без воды

Курганцев предупредили о скором включении водоснабжения.
В Кургане подключают новую линию водопровода в Заозерном. Из-за работ без воды остаются жители 5-го и 6-го микрорайонов. Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.
«Уважаемые жители 6-го и 5-го микрорайонов! Работы по подключению новой линии водопровода подрядной организацией по проспекту Первомайскому на участке от проспекта Голикова до улицы Витебского продолжаются. Подача воды будет возобновлена в ближайшее время», — написано в tg-канале.
Сразу после возобновления водоснабжения специалисты отберут пробу воды для лабораторных исследований. До завершения анализа коммунальщики рекомендуют использовать воду только для хозяйственно-технических нужд. Жителям советуют не применять водопроводную воду для питья и приготовления пищи до официального уведомления о соответствии показателей санитарным нормам. На период проведения работ для жителей организован подвоз воды. Цистерна с питьевой водой (бочка № 815) стоит у дома 35а в 5-м микрорайоне с 09:30.