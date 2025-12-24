В Кургане два микрорайона Заозерного остались без воды

Сразу после возобновления водоснабжения специалисты отберут пробу воды для лабораторных исследований. До завершения анализа коммунальщики рекомендуют использовать воду только для хозяйственно-технических нужд. Жителям советуют не применять водопроводную воду для питья и приготовления пищи до официального уведомления о соответствии показателей санитарным нормам. На период проведения работ для жителей организован подвоз воды. Цистерна с питьевой водой (бочка № 815) стоит у дома 35а в 5-м микрорайоне с 09:30.