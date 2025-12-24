173 жителя Башкирии умерли из-за опасных напитков: больше всего жертв в Уфе

В Башкирии за 11 месяцев текущего года увеличилось количество смертельных случаев, связанных с отравлением алкоголем. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, с января по ноябрь от спиртосодержащей продукции в регионе умерли 173 человека. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 143 летальных исхода.
Показатель смертности от алкогольных отравлений вырос с 3,5 до 4,3 случая на 100 тысяч населения.
Трагические случаи отмечены в большинстве муниципалитетов республики. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Уфе (47 случаев) и Стерлитамаке (12 случаев). По пять смертельных исходов зафиксировано в Кумертау, Салавате, а также в Татышлинском и Чишминском районах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.