173 жителя Башкирии умерли из-за опасных напитков: больше всего жертв в Уфе

В Башкирии за 11 месяцев текущего года увеличилось количество смертельных случаев, связанных с отравлением алкоголем. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, с января по ноябрь от спиртосодержащей продукции в регионе умерли 173 человека. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 143 летальных исхода.