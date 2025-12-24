Рэперу Влади грозит уголовное дело после двух штрафов

Рэперу Влади (Владиславу Лешкевичу*) может грозить уголовное дело после двух административных штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщил адвокат Андрей Алешкин.
«Лешкевичу грозит возбуждение уголовного дела. Согласно российскому законодательству, дело может быть возбуждено уже после первого административного штрафа по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Однако чаще всего уголовная ответственность наступает после второго штрафа», — сказал он.
Речь идёт о возможном возбуждении дела по статье 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
Первый штраф рэперу назначили в ноябре. Согласно судебным документам, он, осуществляя деятельность иностранного агента, не подал в Минюст России заявление о включении в соответствующий реестр. Второй штраф был назначен в декабре — за непредоставление отчётности о своей деятельности в уполномоченный орган.
В реестр иностранных агентов Влади был внесён в январе 2024 года. Он оспаривал этот статус в суде, однако в удовлетворении иска ему было отказано. В материалах суда также упоминается участие рэпера в митинге в Москве в 2022 году и его выступление на музыкальном фестивале за рубежом в 2025 году совместно с другими лицами, внесёнными в реестр иностранных агентов.
Кроме того, в судебных документах фигурирует альбом группы «Каста», выпущенный в 2024 году. По данным Минюста, при проверке было установлено, что Лешкевич создавал материалы совместно с иностранными НКО и НПО, распространял сообщения иностранных агентов в социальных сетях и, по оценке ведомства, находился под иностранным влиянием. Также указывалось, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее стало известно, что главного редактора интернет-издания «Важные истории»* Романа Анина* лишили российского гражданства по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Решение было принято по итогам проверки миграционных органов. До этого Анин был заочно приговорён к 8 годам и 6 месяцам колонии и объявлен в розыск.
*Признаны в РФ иностранными агентами.