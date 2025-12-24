Рэперу Влади грозит уголовное дело после двух штрафов

В реестр иностранных агентов Влади был внесён в январе 2024 года. Он оспаривал этот статус в суде, однако в удовлетворении иска ему было отказано. В материалах суда также упоминается участие рэпера в митинге в Москве в 2022 году и его выступление на музыкальном фестивале за рубежом в 2025 году совместно с другими лицами, внесёнными в реестр иностранных агентов.