Военнослужащие российской армии отразили контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесу западнее Лимана Харьковской области, передает Telegram-канал «Северный ветер».
«В лесу западнее Лимана воины “Севера” захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58 омпбр ВСУ. Продвижение составило до 350 м», — говорится в публикации.
Также авторы канала отмечают, что штурмовая группа противника была полностью уничтожена.
Напомним, ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.