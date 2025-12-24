Ричмонд
За неделю из Ростовской области экспортировано 115 тонн мяса птицы

Ростовская область экспортировала 115 тонн мяса птицы в страны СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор за неделю оформил на экспорт шесть крупных партий мяса птицы, произведенного в Ростовской области. Общий вес продукции составил 115,6 тонны.

Вся партия успешно прошла ветеринарно-санитарный контроль и была признана безопасной. Лабораторные исследования, проведенные Донским филиалом Центра оценки качества агропромышленной продукции, подтвердили ее соответствие всем требованиям.

Экспортная продукция была направлена в две страны. 37,9 тонны отправлены в Таджикистан, а 77,7 тонны — в Узбекистан.

