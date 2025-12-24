«Все очень испугались»: жена болеющего раком Поднозова рассказала о его состоянии

Супруга актера Дмитрия Поднозова Алиса Олейник рассказала о состоянии болеющего раком легких мужа. Она также открыла сбор средств для лечение артиста.
— Все нормально, все помогают, все организовывают. Сейчас мы ждем, что нам скажут врачи. Дмитрий сейчас в клинике под наблюдением врачей, да. Просто была очень острая ситуация, и мы все очень испугались и начали очень активно действовать. Но сейчас нас успокаивают и говорят, что все делают все возможное, — рассказала Олейник.
Она также добавила, что сбор средств протекает активно, передает StarHit.
21 декабря стало известно, что у художественного руководителя театра «Особняк» Дмитрия Поднозова выявлен рак легких с метастазами в головной мозг. Поднозов известен по сериалам «Тайны следствия» и «Литейный».
«Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, насколько опасна эта форма онкологии и может ли помочь лечение. По словам врача, когда злокачественная опухоль распространяется в мозг, шансы на ремиссию пациента резко сокращаются.