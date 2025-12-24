Названа самая популярная в русском алфавите буква: какая литера на самом деле лидирует в речи

Буква «А» занимает первое место по частоте использования в русском языке. Такой вывод сделали специалисты Института Русистики, пишет РИА Новости.
Эксперты уточняют: если говорить именно о живой, звучащей речи, то корректнее вести речь не о букве, а о звуке «А». Это связано с литературной нормой и явлением редукции, когда безударные гласные в словах меняют свое звучание. Яркий пример — слово «хорошо», которое в быстром разговоре мы часто произносим как «харашо».
В институте отметили, что часть лингвистов указывает на популярность буквы «О». Однако в реальном разговоре, из-за все той же редукции, этот звук во многих позициях также трансформируется в «А». В качестве иллюстрации предлагается вспомнить классические школьные орфографические диктанты.
«В детстве мы задавались вопросом, как правильно: карова или корова? Сабака или собака? Даже носителям языка это сложно, не говоря об иностранцах, изучающих русский язык», — заключили в Институте Русистики.
