Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа самая популярная в русском алфавите буква: какая литера на самом деле лидирует в речи

Институт Русистики признал букву «А» самой популярной в русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Буква «А» занимает первое место по частоте использования в русском языке. Такой вывод сделали специалисты Института Русистики, пишет РИА Новости.

Эксперты уточняют: если говорить именно о живой, звучащей речи, то корректнее вести речь не о букве, а о звуке «А». Это связано с литературной нормой и явлением редукции, когда безударные гласные в словах меняют свое звучание. Яркий пример — слово «хорошо», которое в быстром разговоре мы часто произносим как «харашо».

В институте отметили, что часть лингвистов указывает на популярность буквы «О». Однако в реальном разговоре, из-за все той же редукции, этот звук во многих позициях также трансформируется в «А». В качестве иллюстрации предлагается вспомнить классические школьные орфографические диктанты.

«В детстве мы задавались вопросом, как правильно: карова или корова? Сабака или собака? Даже носителям языка это сложно, не говоря об иностранцах, изучающих русский язык», — заключили в Институте Русистики.

Прежде в президентской академии РАНХиГС рассказали, что слово «рождаемость» стало государственным словом года по итогам 2025-го.