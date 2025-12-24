Названа самая популярная в русском алфавите буква: какая литера на самом деле лидирует в речи

Эксперты уточняют: если говорить именно о живой, звучащей речи, то корректнее вести речь не о букве, а о звуке «А». Это связано с литературной нормой и явлением редукции, когда безударные гласные в словах меняют свое звучание. Яркий пример — слово «хорошо», которое в быстром разговоре мы часто произносим как «харашо».