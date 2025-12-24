Главная ловушка русского языка: Лингвисты выяснили, какая буква чаще всего звучит в речи россиян

Как пояснили лингвисты, корректнее говорить не столько о букве, сколько о звуке «а», который чаще всего звучит в устной речи. В русском языке действует явление редукции: безударные гласные меняют звучание, и, к примеру, слово «хорошо» мы слышим скорее как «харашо». По этой причине даже буква «о» во многих словах на слух превращается всё в тот же самый звук «а».
В институте отметили, что из-за этого эффекта у носителей языка с детства возникают сложности с орфографией. Школьные диктанты с вопросами «карова» или «корова», «сабака» или «собака» знакомы почти каждому. И если для русскоговорящих это привычная ловушка, то для иностранцев, изучающих язык, она становится настоящим испытанием, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что Оксфордский словарь назвал словом 2025 года «рейджбейт» — термин для провокационного контента, который должен вызывать бурные эмоции. За последний год его употребление выросло в несколько раз, что отражает, как быстро язык подстраивается под цифровую реальность.
