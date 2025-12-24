Овечкин не забил ни одного гола девять матчей подряд

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забил ни одного гола в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Его команда принимала соперника на домашней арене. Встреча закончилась со счетом 3:7 в пользу гостей. Не забросив ни одной шайбы, Овечкин продлил серию матчей без голов до девяти игр.
Антирекорд российского нападающего по числу безголевых встреч был зафиксирован в сезоне 2023/24. Овечкину на тот момент не удалось сбросить ни одну шайбу 14 матчей подряд.
В 36 играх сезона 2025/26 капитан «Вашингтона» забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.
Напомним, в начале ноября Александр Овечкин назвал свою 900-ю шайбу, заброшенную в регулярных чемпионатах НХЛ, особенным моментом. Такого результата он добился в рамках матча против «Сент-Луиса», который проиграл «Вашингтону» со счётом 6:1. Овечкин также добавил, что 900 голов являются огромной отметкой, которую никто никогда не достигал ее в истории НХЛ.
Перед этой игрой супруга Овечкина Анастасия Шубская приготовила борщ для его одноклубников. В конце ноября состоялась церемония чествования капитана «Вашингтона» в связи с его 900-м голом и 1500-м матчем. Клуб поставил на свою аватарку в соцсетях фотографию форварда. Сейчас на счету нападающего уже 911 шайб.