Овечкин не забил ни одного гола девять матчей подряд

Перед этой игрой супруга Овечкина Анастасия Шубская приготовила борщ для его одноклубников. В конце ноября состоялась церемония чествования капитана «Вашингтона» в связи с его 900-м голом и 1500-м матчем. Клуб поставил на свою аватарку в соцсетях фотографию форварда. Сейчас на счету нападающего уже 911 шайб.