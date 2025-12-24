Судак, тарань и лещ могут пополнить Красную книгу донского региона

По словам учёных, некоторые привычные виды рыб находятся в уязвимом положении, и в будущем могут потребовать особой защиты. Ключевым негативным фактором называют осолонение Азовского моря, которое тяжело сказывается на полупроходных рыбах. И если судака, к примеру, ещё можно поймать в привычных местах рыбалки, то его численность уверенно снижается.
На Нижней Волге кажется, будто судака достаточно, ведь он собирается в узких местах водоёмов. Но на самом деле общее количество рыбы резко снижается, объяснил специалист.
Кроме того, он уточнил, что судака нельзя добывать ни ниже Цимлянского гидроузла, ни в Азовском море, ни в лиманах, ни в Таганрогском заливе, ни в реке Дон. Рыбалка разрешена лишь в Манычских и Цимлянском водохранилищах, где водятся местные пресноводные виды.
Помимо судака, уменьшается число тарани и полупроходного леща. Однако пока они включены в перечень видов, пригодных для любительской ловли, а лещ доступен даже для промышленного рыболовства.