Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Синоптик отметил, что к шести часам утра столбики минимального термометра в Москве на Балчуге опустились до минус 15 градусов, на ВДНХ — до минус 16,4, в Тушино — до минус 17,4, что почти на восемь градусов ниже положенной в декабре ночной климатической нормы.