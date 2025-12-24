«Спецавтохозяйство» Новосибирска заменило 1000 контейнеров для раздельного сбора

Региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» подвёл итоги масштабного обновления инфраструктуры для раздельного сбора отходов. За прошедший год на улицах города появилась тысяча новых синих контейнеров для вторсырья. Они пришли на смену устаревшим и пришедшим в негодность металлическим сеткам.
Новые пластиковые ёмкости предназначены для сбора четырёх основных фракций: пластика, металла, стекла и макулатуры. По данным компании, теперь под её обслуживанием находится более 4000 таких контейнеров.
Современные баки обладают рядом практических преимуществ. Их гладкая внутренняя поверхность позволяет мусоровозам быстро и без потерь выгружать содержимое, а обновлённая крышка стала легче и удобнее. Её конструктивное отверстие рассчитано на то, чтобы в него можно было сразу опустить целый мешок с отсортированными отходами, что упрощает процесс сдачи сырья для жителей.
«В 2025 году наибольшее количество синих контейнеров для РСО “Спецавтохозяйство” установило в Кировском, Ленинском, Советском и Калининском районах Новосибирска. В следующем году их обновление планируется продолжить», — сообщили в пресс-службе АО «САХ» г. Новосибирск.