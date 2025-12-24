«Спецавтохозяйство» Новосибирска заменило 1000 контейнеров для раздельного сбора

Современные баки обладают рядом практических преимуществ. Их гладкая внутренняя поверхность позволяет мусоровозам быстро и без потерь выгружать содержимое, а обновлённая крышка стала легче и удобнее. Её конструктивное отверстие рассчитано на то, чтобы в него можно было сразу опустить целый мешок с отсортированными отходами, что упрощает процесс сдачи сырья для жителей.