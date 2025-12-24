Ричмонд
В Татарстане утвердили новые тарифы на газ и вывоз мусора

Повышение будет происходить в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года жители Татарстана столкнутся с повышением стоимости коммунальных услуг. Согласно постановлению государственного комитета республики по тарифам, опубликованному на официальном сайте ведомства, изменится цена на природный газ: с 1 января кубометр будет стоить 8,55 рубля, а с 1 октября — уже 9,28 рубля. Сейчас тариф составляет 8,41 рубля за кубометр.

Кроме того, вырастут расценки на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для западной зоны, где услуги предоставляет ООО «УК “ПЖКХ”», тариф с 1 января составит 608,46 рубля за кубометр, а с 1 октября увеличится до 668,70 рубля. В настоящее время стоимость услуги равна 598,49 рубля за кубометр.

В восточной зоне, обслуживаемой ООО «Гринта», цены окажутся несколько выше. Здесь с 1 января тариф составит 625,19 рубля за кубометр, а с 1 октября поднимется до 687,08 рубля. На сегодняшний день плата за услугу установлена на уровне 614,95 рубля за кубометр.

Эти изменения вписываются в общероссийскую схему двухэтапного повышения платы за ЖКУ, которое стартует в 2026 году. С 1 января тарифы вырастут на 1,7% во всех муниципалитетах, а с 1 октября ожидается еще одно повышение — на 13,4% или 18,2% в зависимости от территории. Наиболее ощутимый рост цен прогнозируется в крупных городах республики — Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, а также в большинстве районных центров и части сельских поселений.