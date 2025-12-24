В Татарстане утвердили новые тарифы на газ и вывоз мусора

Эти изменения вписываются в общероссийскую схему двухэтапного повышения платы за ЖКУ, которое стартует в 2026 году. С 1 января тарифы вырастут на 1,7% во всех муниципалитетах, а с 1 октября ожидается еще одно повышение — на 13,4% или 18,2% в зависимости от территории. Наиболее ощутимый рост цен прогнозируется в крупных городах республики — Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, а также в большинстве районных центров и части сельских поселений.