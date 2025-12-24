«Смех сквозь слезы» вызвало новогоднее оформление площади в одном из городов Казахстана

«Смех сквозь слезы» вызвало новогоднее оформление сказочного городка у жителей Степногорска Акмолинской области. Дед Мороз и Снегурочка выглядят так, будто их вырубали топором в темноте, а остальные персонажи — как случайные свидетели этого творческого процесса, пишет Telegram-канал Halyqstan.
Как указывается в посте, особое недоумение у жителей вызывает осознание того, что на праздничное оформление потратили более 10 миллионов тенге. «Однако есть и плюс: такое оформление точно не спутаешь ни с каким другим. Впрочем, степногорцев ничем не проймешь, все спешат сделать селфи на фоне брутальной Снегурочки», — отмечается в посте.
Ситуацию прокомментировали в акимате. Заместитель акима Степногорска Дархан Оспанов рассказал, что с этого года решили возобновить старую добрую традицию: организации города проявили инициативу и поучаствовали в оформлении новогодней площади.
Представитель депутатского корпуса заверил, что ни одного тенге на данное оформление из бюджета города не выделялось. Архитектурные формы не выдержали критики, поэтому их решено демонтировать.
«Площадь будет соответствовать всем необходимым параметрам, и население нашего города будет удовлетворено. Приносим свои извинения за подобную ситуацию», — отметил Оспанов.