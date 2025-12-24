Жулдыз Абдукаримова провела рум-тур по новому дому, где есть комната без углов

Жулдыз показывала подписчикам, как проходил ремонт. Она занималась им будучи беременной. Теперь актриса с радостью и гордостью показала долгожданный результат. Это всего лишь первая часть обзора, отметила Жулдыз.
На видео, которым она поделилась в соцсети, жена Кайрата Нуртаса показала прихожую, гостиную, гостевой санузел и свою спальню. Все в просторном доме выполнено в светлых и теплых тонах — стены, мебель, шторы.
Актриса уделила внимание деталям. Например, ручки дверей были сделаны на заказ в форме древесных веточек. Самое примечательное — в ее комнате нет углов. Жулдыз отметила, что ей захотелось сделать все именно так, вдохновившись работами известного испанского архитектора Антонио Гауди.
«Очень красиво, с душой. Пусть в доме будет слышен только смех», «Пусть дом будет наполнен добром», «Желаем вам счастья в этом доме», — написали в Сети.
«Помню первую экскурсию — голые стены, перепланировку, вы беременны, контроль за работой, и сегодня — финал. Бомба! Как все очень круто, так продумано все, тон стен, штор, люстра уникальная, а балдахин какой нежный. Прекрасная хранительница домашнего очага», «Ну какая же ты классная, Жулдыз», — продолжили подписчики.