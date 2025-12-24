Ричмонд
В Минкульте прокомментировали мемные фотографии животных зоопарка Перми

Постепенно на карточки вернут изображения зверей.

Источник: Аргументы и факты

Мемы вместо фотографий животных на карте Пермского зоопарка прокомментировали сайту perm.aif.ru в Минкульте.

Речь о карточках животных на онлайн-картах «2ГИС». Пользователи заметили, что кто-то поменял фотографии животных на популярные мемы. Так, вместо фотографий тигров появилась картинка рулета, лошадей заменили едой, а в карточках обезьян появились люди.

В Министерстве культуры Пермского края сайту perm.aif.ru пояснили, что мемы не нарушают правила сервиса и моделируются самим «2ГИС».

«Мемные изображения не мешают навигации и не содержат оскорблений — пользователи просто показали свое чувство юмора, и это стало вирусным», — передали в минкульте ответ разработчиков сайта.

Тем не менее, постепенно карточки приведут к изначальному виду, чтобы на фото были именно те животные, которых могут увидеть посетители зоопарка.