В Минкульте прокомментировали мемные фотографии животных зоопарка Перми

Мемы вместо фотографий животных на карте Пермского зоопарка прокомментировали сайту perm.aif.ru в Минкульте.
Речь о карточках животных на онлайн-картах «2ГИС». Пользователи заметили, что кто-то поменял фотографии животных на популярные мемы. Так, вместо фотографий тигров появилась картинка рулета, лошадей заменили едой, а в карточках обезьян появились люди.
В Министерстве культуры Пермского края сайту perm.aif.ru пояснили, что мемы не нарушают правила сервиса и моделируются самим «2ГИС».
«Мемные изображения не мешают навигации и не содержат оскорблений — пользователи просто показали свое чувство юмора, и это стало вирусным», — передали в минкульте ответ разработчиков сайта.
Тем не менее, постепенно карточки приведут к изначальному виду, чтобы на фото были именно те животные, которых могут увидеть посетители зоопарка.