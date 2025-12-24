Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко выступит в Кремле с программой «Сибирь моя»

В юбилейный концерт вошли номера из основного репертуара коллектива, сформировавшие так называемый «годенковский стиль». Программа объединяет хореографические сюиты и отдельные постановки, отражающие традиционную культуру, быт и художественные образы Енисейской Сибири. Концерт откроет одноименная хореографическая сюита «Сибирь моя».
Как отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, выступление ансамбля на сцене Кремлевского дворца является значимым событием для региона и подтверждает высокий профессиональный статус коллектива.
Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко является коллективом Красноярской краевой филармонии и имеет статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. Ансамбль неоднократно выступал на сцене Кремлевского дворца с сольными программами в 2022, 2023 и 2024 годах, а также гастролировал в десятках стран мира.
Отметим, главный балетмейстер коллектива — народная артистка РСФСР, кавалер ордена Дружбы Лидия Дзьобак. Концерт пройдет при поддержке губернатора Красноярского края.