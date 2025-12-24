Хоккеисты «Динамо Минск» жестко разгромили московское «Динамо» в матче КХЛ

Матч состоялся 23 декабря на «Минск-Арене». Белорусским хоккеистам удалось забросить в ворота одноклубников-соперников сразу семь шайб в ходе матча. А открыл счет белорус Илья Усов еще на второй минуте матча. Счет приумножили также заброшенные шайбы Виталия Пинчука (5-я минута), Сэма Энэса (26-я), Егора Борикова (27-я), Даниила Липского (37-я), Вадима Шипачева (44-я) и Алекса Лиможи (58-я).