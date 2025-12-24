Жителям Красноярска рассказали, стоит ли бояться «ёлочных клещей»

На других снимках, где запечатлены какие-то «объекты» на полу, также изображены не хвойные клещи. Настоящие вредители хвои — клещи рода Oligonychus ununguis — настолько малы, что их практически невозможно разглядеть без увеличения. Взрослые особи достигают в длину примерно 0,6 миллиметра. Обычно их замечают не сразу, а лишь когда хвоя на дереве начинает обесцвечиваться. Те существа, которые видны на полу невооружённым глазом, — это, вероятно, другие насекомые, возможно, уже мёртвые или находившиеся в состоянии зимней спячки в коре.