Жителям Красноярска рассказали, стоит ли бояться «ёлочных клещей»

С приближением новогодних праздников в социальных сетях началась паника: пользователи публикуют фотографии насекомых, которых находят в живой новогодней ели.
Небольшие жучки, напоминающие клещей, вызывают у горожан серьёзное беспокойство. Особенно красноярцев волнует вопрос, не могут ли эти «гости» с ёлки заразить человека энцефалитом или боррелиозом. Ситуацию прокомментировали специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «ЦОК АПК»).
Эксперты внимательно изучили распространённые в сети снимки и пришли к однозначному выводу: на фотографиях изображены вовсе не клещи. Ключевое отличие — количество ног.
«На фотографии чётко просматриваются три пары ног, что свидетельствует о том, что это насекомое-вредитель. Общеизвестно, что у клещей, в отличие от насекомых, имеется четыре пары ног», — поясняют специалисты.
Скорее всего, панику вызвал жук-смолёвка — представитель семейства долгоносиков, который питается соком хвойных деревьев, но из-за низкого качества фото утверждать это наверняка нельзя.
На других снимках, где запечатлены какие-то «объекты» на полу, также изображены не хвойные клещи. Настоящие вредители хвои — клещи рода Oligonychus ununguis — настолько малы, что их практически невозможно разглядеть без увеличения. Взрослые особи достигают в длину примерно 0,6 миллиметра. Обычно их замечают не сразу, а лишь когда хвоя на дереве начинает обесцвечиваться. Те существа, которые видны на полу невооружённым глазом, — это, вероятно, другие насекомые, возможно, уже мёртвые или находившиеся в состоянии зимней спячки в коре.
Самое главное, что подчеркивают эксперты — эти «ёлочные клещи» абсолютно безопасны для человека.
«Приведенная в публикациях цитата о том, что “…укус елочного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом”, не соответствует действительности», — заявляют в ЦОК АПК.
Ротовой аппарат хвойных клещей приспособлен исключительно для того, чтобы прокалывать тонкую кожицу хвои и высасывать сок растений. Прокусить человеческую кожу они физически не способны. Таким образом, даже если микроскопический клещ и окажется на дереве, он не представляет никакой угрозы здоровью людей или домашних животных.
Тем не менее, на живых хвойных деревьях действительно могут находиться вредители — как карантинные, так и некарантинные. Чтобы минимизировать шанс принести в дом нежелательных насекомых, специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рекомендуют покупать ёлки и сосны только в санкционированных местах продаж. У добросовестных продавцов должна быть вся необходимая документация, подтверждающая фитосанитарное состояние продукции. Это гарантирует, что деревья прошли необходимый контроль.