Подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан

Женщине грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции гражданки Украины из Польши.

Женщина входила в ОПГ по торговле человеческими органами, по данным Генпрокуратуры это происходило в 2017—2018 годах.

«Ее роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и рецепиентов, обеспечение конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов. Всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок с органами живых лиц, то есть куплю-продажу и последующую трансплантацию в организациях здравоохранения», — сообщила Генпрокуратура.

После совершения преступления женщина скрылась и пять лет была в международном розыске. В марте 2025-го ее задержали при попытке пересечения польской границы и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали в республику.

Сейчас подозреваемая в следственном изоляторе, за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее два участника той же ОПГ были возвращены из Турции и России.