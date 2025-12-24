Подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан

«Ее роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и рецепиентов, обеспечение конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов. Всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок с органами живых лиц, то есть куплю-продажу и последующую трансплантацию в организациях здравоохранения», — сообщила Генпрокуратура.