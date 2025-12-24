Транспортные полицейские Челябинска вычислили четверых юных зацеперов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все началось с сообщения о том, что на станции Локомотивная-2 группа подростков зацепилась за последний вагон электропоезда Челябинск — Карталы.
Был проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате удалось задержать трех несовершеннолетних 2010, 2011, 2008 годов рождения, проживающих в Челябинске, и 17-летнего жителя Копейска.
Правоохранители выяснили, что они запрыгнули на подвижной состав, когда он отъезжал от станции, зацепились за дворники степлопакетов, и на сцепке вагона доехали до станции Парк-Б Челябинск.
«В отношении законных представителей подростков транспортные полицейские составили протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.
Кроме того, двух подростков, достигших 16 лет, привлекли к ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.
Полицейские настоятельно рекомендуют родителям контролировать местонахождение детей и разъяснять правила безопасности во избежание трагических последствий.