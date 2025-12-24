Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортные полицейские Челябинска вычислили четверых юных зацеперов

Правоохранители выяснили, что они запрыгнули на подвижной состав, когда он отъезжал от станции.

Источник: РИА "Новости"

Транспортные полицейские Челябинска вычислили четверых юных зацеперов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все началось с сообщения о том, что на станции Локомотивная-2 группа подростков зацепилась за последний вагон электропоезда Челябинск — Карталы.

Был проведен комплекс оперативных мероприятий, в результате удалось задержать трех несовершеннолетних 2010, 2011, 2008 годов рождения, проживающих в Челябинске, и 17-летнего жителя Копейска.

Правоохранители выяснили, что они запрыгнули на подвижной состав, когда он отъезжал от станции, зацепились за дворники степлопакетов, и на сцепке вагона доехали до станции Парк-Б Челябинск.

«В отношении законных представителей подростков транспортные полицейские составили протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Кроме того, двух подростков, достигших 16 лет, привлекли к ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям контролировать местонахождение детей и разъяснять правила безопасности во избежание трагических последствий.