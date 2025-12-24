Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске задержали мужчину, устроившего скандал в детсаду из-за подарка

Полицейские Челябинска задержали жителя города за мелкое хулиганство на утреннике в детском саду.

Источник: Аргументы и факты

Челябинские правоохранители установили и задержали 35-летнего мужчину, нарушившего общественный порядок в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Сети появился ролик, на котором мужчина грубо выражается с использованием ненормативной лексики, в том числе в присутствии малолетних детей. Очевидцы сообщают, что гражданин закатил скандал из-за того, что на утреннике его сын остался без подарка. Позже воспитатели и родители других детей собирались вручить подарок мальчику, однако отец оттолкнул одну из мам.

«Я верил в Деда Мороза! Мой ребенок — тоже!» — кричал мужчина.

По факту инцидента составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Свою вину житель Челябинска признал и раскаялся в содеянном.

Ранее стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело против группы подростков, которые длительное время издевались над бывшей учительницей во Владивостоке.