В Челябинске задержали мужчину, устроившего скандал в детсаду из-за подарка

Челябинские правоохранители установили и задержали 35-летнего мужчину, нарушившего общественный порядок в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в официальном Telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области.
Ранее в Сети появился ролик, на котором мужчина грубо выражается с использованием ненормативной лексики, в том числе в присутствии малолетних детей. Очевидцы сообщают, что гражданин закатил скандал из-за того, что на утреннике его сын остался без подарка. Позже воспитатели и родители других детей собирались вручить подарок мальчику, однако отец оттолкнул одну из мам.
«Я верил в Деда Мороза! Мой ребенок — тоже!» — кричал мужчина.
По факту инцидента составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Свою вину житель Челябинска признал и раскаялся в содеянном.
