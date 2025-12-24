Ричмонд
В Екатеринбурге резидентская парковка появится в 2026 году

В Екатеринбурге появится резидентская парковка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в 2026 году появится резидентская парковка. Она будет бесплатной для многодетных семей и семей участников СВО, а также для жителей соседних домов. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов во время прямой линии в эфире «Четвертого канала».

— Планируем начинать в 2026 году. Для этого необходимо подготовить качественный цифровой продукт для хранения персональных данных. Планируем предоставлять парковочные разрешения многодетным семьям, резидентом, кто проживает в этом месте, участникам СВО, — рассказал мэр города.

Помимо этого, Алексей Орлов рассказал о грядущем увеличении платных парковочных мест в городе. На данный момент в Екатеринбурге насчитывается 5 630 оборудованных стоянок. Из них 565 мест предназначены для инвалидов.