В Екатеринбурге резидентская парковка появится в 2026 году

В Екатеринбурге в 2026 году появится резидентская парковка. Она будет бесплатной для многодетных семей и семей участников СВО, а также для жителей соседних домов. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов во время прямой линии в эфире «Четвертого канала».