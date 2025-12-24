Формула мира, площадка для переговоров и приглашение в Казахстан: о чем Токаев говорил с Трампом

Более того, тогда внешняя политика была во многом направлена на содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику — денег же не было. Нужно было выходить из кризисного состояния, и важно было наладить сотрудничество не только с политиками, но и с зарубежными компаниями, которые, как мы знаем, имеют связи с правительствами. В конечном счете все это увеличивало заинтересованность в независимости. У нас был нефтегазовый сектор, остро нуждающийся в инвестициях, и это была стратегически важная задача — выйти из кризиса и преодолеть экономические трудности. В определенной степени это удалось. Мы даже сумели получить от США средства на конверсию предприятий военно-промышленного комплекса, на уничтожение вооружений и подобные цели. Очень важным событием стал контракт с компанией Chevron, заключенный в апреле 1993 года на 40 лет по освоению Тенгизского нефтяного месторождения. Chevron за все это время вложил в экономику Казахстана 55 миллиардов долларов. А всего, по данным, озвученным в этом году, объем американских инвестиций в Казахстан превысил 100 миллиардов долларов. США остаются крупнейшим инвестором в нашей стране. Также были выстроены партнерские отношения: в феврале 1994 года Казахстан заключил с Биллом Клинтоном Хартию о демократическом партнерстве.