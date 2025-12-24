Ричмонд
Безопасной дозы не существует: Life.ru узнал у врача главные заблуждения при приёме алкоголя

Любое количество употребляемого алкоголя так или иначе вредит организму. Об этом предупредил ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Минздрава России Алексей Решетун в преддверии праздников, ответив на ключевые вопросы Life.ru о вреде алкоголя и формировании алкогольной зависимости.

На самом деле не существует «умеренного» или «неумеренного» употребления алкоголя в плане вреда для организма. Любое количество алкоголя, которое человек употребляет, так или иначе вредит организму на микро- и макроуровне. Поэтому «умеренное количество» — это абстрактное понятие, лично для меня непонятное. Любое употребление — регулярное или нерегулярное — вредит организму, даже если человек этого не ощущает.

Алексей Решетун.

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Один бокал вина в день — полезен?

Это неверная информация, говорит врач. Никакое количество алкоголя не несёт пользы и не является нейтральным для организма. Когда мы говорим о вреде этилового спирта, мы имеем в виду молекулы, а не миллилитры или порции. Те полезные вещества, которые содержатся, например, в красном вине, полностью нивелируются вредом, причиняемым этиловым спиртом. Поэтому о пользе говорить нельзя — она полностью перекрывается негативным влиянием спирта.

Через какое время алкоголь полностью выводится из организма?

Это зависит от множества факторов: метаболизма, вида напитка, закуски, образа жизни, возраста, сопутствующих заболеваний и т.д. В среднем через полтора суток следов алкоголя в организме уже не остаётся, при условии полноценного функционирования организма и нормального метаболизма.

Насколько быстро появляются последствия от приёма алкоголя?

Каждый организм индивидуален, и разное количество алкоголя оставляет разные последствия внутри и снаружи. Выраженность и скорость этих изменений строго индивидуальны и зависят от огромного числа факторов, которые невозможно полностью учесть.

Как понять, что начинается зависимость?

Зависимость формируется очень быстро, и в этом заключается особая опасность алкоголя. Если человек употребляет алкоголь хотя бы раз в неделю, это уже считается хроническим употреблением. Регулярное употребление раз в две недели также указывает на формирование зависимости.

К бытовым признакам зависимости можно отнести:

ожидание момента употребления;ассоциацию праздников и отдыха с алкоголем;восприятие отдыха в компании только с участием алкоголя.

Если эти признаки присутствуют, можно говорить как минимум о психологической зависимости.

Кстати, ещё врачи предостерегают россиян от смешивания алкоголя и газировки за новогодним столом. Дело в том, что сочетание спиртного со сладкой газировкой резко увеличивает калорийность напитка. При этом из-за особенностей обмена углеводов, содержащихся в газированных напитках, организм начинает активнее откладывать жир даже без переедания. В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. Как и с чем нельзя употреблять алкоголь, читайте в материале Life.ru.

