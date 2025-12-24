Безопасной дозы не существует: Life.ru узнал у врача главные заблуждения при приёме алкоголя

Кстати, ещё врачи предостерегают россиян от смешивания алкоголя и газировки за новогодним столом. Дело в том, что сочетание спиртного со сладкой газировкой резко увеличивает калорийность напитка. При этом из-за особенностей обмена углеводов, содержащихся в газированных напитках, организм начинает активнее откладывать жир даже без переедания. В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. Как и с чем нельзя употреблять алкоголь, читайте в материале Life.ru.