Cпасти ёлку от кота и настроиться на праздник: Новогодние лайфхаки депутатов для Life.ru

Яна Лантратова ставит ёлку как можно раньше, чтобы остаток времени посвятить поиску идеальных подарков для близких. Для Виталия Милонова главный вызов при украшении — это домашние любимцы. Его коты так и норовят сбить шарики, поэтому парламентарий использует только небьющиеся украшения. Ещё одно удобство в украшении ёлки Life.ru узнал у депутата Евгения Ревенко. Парламентарий рассказал, что на его новогоднее дерево уже заранее намотана электрическая гирлянда. Это простое решение, по его словам, значительно облегчает и ускоряет весь последующий процесс декорирования.