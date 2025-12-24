Ричмонд
Cпасти ёлку от кота и настроиться на праздник: Новогодние лайфхаки депутатов для Life.ru

Накануне праздников депутаты Государственной думы поделились с Life.ru тёплыми семейными историями о том, как они готовятся к Новому году, украшают свои ёлки и хранят домашние традиции.

Депутаты рассказали о своих новогодних ёлочках, готовых встречать 2026 год. Видео © Life.ru.

«На ёлке есть важный элемент — письмо для Деда Мороза от каждого из детей. Самое интересное, что в новогоднюю ночь появляется ответ Деда Мороза детям. Поэтому мы сейчас с трепетом ждём, когда появится самый главный элемент нашей зелёной красавицы», — рассказала депутат Госдумы Анна Кузнецова о важном элементе на своей ёлке, который, наверное, есть в каждой семье политиков.

Яна Лантратова ставит ёлку как можно раньше, чтобы остаток времени посвятить поиску идеальных подарков для близких. Для Виталия Милонова главный вызов при украшении — это домашние любимцы. Его коты так и норовят сбить шарики, поэтому парламентарий использует только небьющиеся украшения. Ещё одно удобство в украшении ёлки Life.ru узнал у депутата Евгения Ревенко. Парламентарий рассказал, что на его новогоднее дерево уже заранее намотана электрическая гирлянда. Это простое решение, по его словам, значительно облегчает и ускоряет весь последующий процесс декорирования.

Дата установки ёлки тоже имеет символическое значение. Для Анны Кузнецовой это 19 декабря — день святителя Николая Чудотворца. При этом многие депутаты точно сошлись в одном: Новый год для них — семейный праздник.

Например, Лантратова предпочитает отказаться от приглашений к друзьям, чтобы провести время с родными. Дмитрий Пирог же в первые дни января отмечает двойное торжество: после встречи 2026 года его семья 2 января поздравляет с днём рождения старшую и среднюю дочерей.

Конечно, Life.ru не смог отпустить парламентариев без добрых слов для россиян и наших читателей:

Дай Бог всем здоровья, сил, радости, семейного благополучия и победы. Каждому — в тех задачах, которые он для себя определит, и, конечно, всем нам, нашей родине, — победы на всех фронтах.

Анна Кузнецова.

Депутат Госдумы.

«Конечно, [желаю] детского смеха, потому что очень важны мирное небо над головой и детский смех. Побольше улыбок, чтобы в этом году происходили только добрые новости, совершались только хорошие поступки, побольше времени быть друг с другом», — добавила Лантратова.

Мы живём в прекрасное время, делаем то, что считаем нужным, и то, что полезно для нашей страны. Искренне желаю, чтобы наша страна понимала, что развитие, процветание нашего государства возможно только при одном условии: когда мы опираемся на себя и рассчитываем на себя.

Депутат Госдумы.

«Желаю всем счастья, добра, успехов. Надеюсь, что предстоящий новый год будет самый сложный, дальше будет попроще», — заявил Михаил Делягин.

«Я бы хотел пожелать каждому счастья личного, домашнего тепла, семейного уюта. Безусловно — победы нам всем и мирного неба над головой. Я думаю, что это желание почти у всех на устах», — сказал Ревенко.

Ранее Life.ru подготовил прогноз погоды на Новый 2026 год. Всё об осадках в Москве, Питере, Сочи, Краснодаре и других городах России — в материале Life.ru. Тут о температуре 31 декабря 2025 года и на каникулы.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

