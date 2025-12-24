Почему пристальное наблюдение за жизнью знаменитостей вредит вашей психике: 5 причин

Лента звёзд — это водопад крутых тусовок, люксовых курортов и дизайнерских шмоток. Мозг начинает воспринимать это как стандарт, и ваши будни тут же тускнеют. Появляется навязчивый зуд: «Все там, а я тут, всё самое интересное проходит мимо». Это рождает фоновую тревогу и недовольство, заставляя жить в призрачном мире чужих апдейтов, тотально упуская свои маленькие радости. Именно такой тип поведения и называют FOMO, синдромом упущенной выгоды. Вы думаете: «Это могла быть моя тусовка», глядя на светский вечер с Мари Краймбрери, но встречаете день рождения в одиночестве.