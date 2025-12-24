В Овсянке запустили новую водоразборную колонку

Для подключения объекта специалисты проложили около 300 метров полиэтиленового трубопровода от центрального водопровода на улице Щетинкина.
Как пояснил директор Водоканала Александр Фридрих, необходимость в установке колонки возникла после изменения схемы движения в селе. Из-за узких улиц автомобиль, подвозивший воду, не мог попасть в этот микрорайон, поэтому было принято решение обеспечить жителей стационарным источником питьевой воды.
В настоящее время проблема решена, сообщили в администрации города Дивногорска.