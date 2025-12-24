В Минтрансе рассказали о судьбе Красногорского гидроузла в Омске

Строительство Красногорского водоподъёмного гидроузла на Иртыше, стартовавшее ещё в 2011 году, было приостановлено в 2014-м, когда его готовность составляла всего 53%. Работы были возобновлены в 2022 году, когда областное правительство заключило контракт с новым подрядчиком — московской компанией ООО «МежРегионСтрой». Сумма контракта составила 4,6 миллиарда рублей.
Компания «МежРегионСтрой», основанная в 2009 году, специализируется на строительных проектах в разных регионах России. Несмотря на хорошие финансовые показатели, с выручкой 16,2 миллиарда рублей и прибылью 402 миллиона за 2024 год, компания сталкивается с угрозой банкротства. В конце 2025 года несколько её партнёров намерены обратиться в суд для признания «МежРегионСтрой» несостоятельной.
Как сообщает региональный Минтранс, первый этап строительства гидроузла должен быть завершён в 2026 году. На данный момент активно ведутся работы на причальных линиях и судоходных шлюзах, а также ремонтируются железобетонные конструкции и сооружения. В дальнейшем планируется продолжение работ по второму этапу, который начнётся только при наличии федерального финансирования, с определением стоимости после госэкспертизы.
Отметим, что ранее стало известно о двухмесячной невыплате зарплаты работникам ООО «МежРегионСтрой».