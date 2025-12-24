В Минтрансе рассказали о судьбе Красногорского гидроузла в Омске

Как сообщает региональный Минтранс, первый этап строительства гидроузла должен быть завершён в 2026 году. На данный момент активно ведутся работы на причальных линиях и судоходных шлюзах, а также ремонтируются железобетонные конструкции и сооружения. В дальнейшем планируется продолжение работ по второму этапу, который начнётся только при наличии федерального финансирования, с определением стоимости после госэкспертизы.