В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на полёты

По его словам, решение было принято в целях обеспечения безопасности полётов. Ограничения начали действовать в 07:43 по московскому времени. Сколько именно продлится режим, пока непонятно.
Ранее Life.ru писал, что ночью российские регионы пережили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, система ПВО сбила 172 вражеских дрона сразу над десятью субъектами страны. Наибольшее число БПЛА перехватили над Брянской областью.
